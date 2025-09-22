Молодой врач спас пациента от ошибочного изъятия органов в США

В немецком городе Регенсбург начался судебный процесс над паллиативным врачом, которого обвиняют в убийстве 15 пациентов. Следствие считает, что мужчина совершал преступления в двух клиниках, в которых работал с 2019 по 2023 год. В соответствии с немецкими правилами конфиденциальности обвиняемый указывается во всех материалах как Йоханнес М. Что известно об этом деле и какие еще врачи, вопреки своему призванию, отправляли пациентов на тот свет — в материале «Вечерней Москвы».