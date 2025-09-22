Молодой врач спас пациента от ошибочного изъятия органов в США

В США 22-летнего Ларри Блэка-младшего, находившегося в медикаментозной коме после пулевого ранения в голову, ошибочно признали кандидатом на донорство органов и подготовили к операции по изъятию. Смертельной ошибки удалось избежать благодаря молодому врачу, который усомнился в диагнозе.
Инцидент случился в марте 2019 года. Несмотря на то, что сестра пациента, Молли Уоттс, заметила его реакцию на внешние раздражители (моргание и движение руки), медики посчитали эти признаки непроизвольными. Вскоре семье поступило предложение о проведении операции по изъятию органов, так как ранее Блэк-младший якобы давал согласие на донорство. После долгих сомнений мать пациента подписала необходимые документы.
Когда пациента уже доставили в операционную, его лечащий врач, работающий в больнице всего год, обнаружил, что у него все еще фиксируется мозговая активность и бьется сердце. Возмущенный медик ворвался в операционную и остановил процедуру, когда хирурги уже начали готовить грудную клетку к разрезу.
Врач прекратил введение седативных препаратов, и через два дня Ларри Блэк-младший вышел из комы, передает CNN.
В немецком городе Регенсбург начался судебный процесс над паллиативным врачом, которого обвиняют в убийстве 15 пациентов. Следствие считает, что мужчина совершал преступления в двух клиниках, в которых работал с 2019 по 2023 год. В соответствии с немецкими правилами конфиденциальности обвиняемый указывается во всех материалах как Йоханнес М. Что известно об этом деле и какие еще врачи, вопреки своему призванию, отправляли пациентов на тот свет — в материале «Вечерней Москвы».