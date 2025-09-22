Ричмонд
В Красноярском крае оштрафовали крупную торговую сеть

Специалисты Роспотребнадзора при проверке магазинов сети выявили множественные нарушения.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В Красноярском крае оштрафовали крупную торговую сеть. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, масштабная проверка прошла в Красноярске, Ачинске, Минусинске, Дивногорске и других городах края. Проверяли магазины сети «Красный Яр». Обследовано более 100 торговых точек. Выявлены многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение условий хранения, продажа испорченных овощей и фруктов, нарушение маркировки, отсутствие у сотрудников медкнижек и некоторые другие.

Владельцу торговой сети назначен штраф 300 тысяч рублей. Он уже оплачен.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор помог красноярке отсудить 100 тысяч рублей за навязывание ненужных услуг при покупке автомобиля в дилерском центре.