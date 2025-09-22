В Красноярском крае оштрафовали крупную торговую сеть

По данным ведомства, масштабная проверка прошла в Красноярске, Ачинске, Минусинске, Дивногорске и других городах края. Проверяли магазины сети «Красный Яр». Обследовано более 100 торговых точек. Выявлены многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение условий хранения, продажа испорченных овощей и фруктов, нарушение маркировки, отсутствие у сотрудников медкнижек и некоторые другие.