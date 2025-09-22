Ричмонд
Журова: российские спортсмены столкнутся с провокациями на ОИ-26

Олимпийская чемпионка сообщила, что российские спортсмены, отобранные для участия в ОИ-26, готовы к провокациям.

Источник: Аргументы и факты

Российские спортсмены должны быть готовы к различным провокациям Запада до и во время Олимпийских игр 2026 года, сообщила в беседе с aif.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Напомним, ранее стало известно, что фигуристы Петросян и Гуменник во время пекинского отборочного турнира завоевали путевки на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Гуменник за произвольную программу набрал 169,02 балла, а по сумме двух прокатов — 262,82 балла. Аделия Петросян по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла, суммарный результат по двум прокатам — 209,63 балла.

«Мы понимаем, что может быть все что угодно. Даже обвинения в употреблении допинга, но, надеюсь, до этого все же не дойдет. Вполне могут, например, даже какой-то лайк к записи у спортсменов найти и сказать, что теперь нельзя ехать. Хотя, я думаю, что ребята уже максимально проверены, не знаю, к чему там можно придраться, чтобы их не допустить. В любом случае, это будет уже явно связано не со спортивной составляющей», — отметила она.

Журова добавила, что российские спортсмены вполне могут занять призовые места во время Олимпиады 2026 года.

Ранее Журова предупредила о предвзятости к батутистам РФ на международных стартах.