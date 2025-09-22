Журова: российские спортсмены столкнутся с провокациями на ОИ-26

«Мы понимаем, что может быть все что угодно. Даже обвинения в употреблении допинга, но, надеюсь, до этого все же не дойдет. Вполне могут, например, даже какой-то лайк к записи у спортсменов найти и сказать, что теперь нельзя ехать. Хотя, я думаю, что ребята уже максимально проверены, не знаю, к чему там можно придраться, чтобы их не допустить. В любом случае, это будет уже явно связано не со спортивной составляющей», — отметила она.