Во Владивостоке открыли доску в память о вице-губернаторе Сергее Ефремове

«Вице-губернатор Приморского края полковник Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев Приморья “Тигр” с момента его основания, погиб 2 февраля во время выполнения боевого задания на территории Курской области. За свой вклад в службу был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётных званий “Герой ДНР”, “Герой Приморского края”, “Герой Российской Федерации”, — говорится в заявлении.