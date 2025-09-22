Во Владивостоке открыли доску в память о вице-губернаторе Сергее Ефремове

Церемония открытия прошла 22 сентября. В ней приняли участие представители региональных властей, близкие покойного, учащиеся школы и общественные деятели.
«Вице-губернатор Приморского края полковник Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев Приморья “Тигр” с момента его основания, погиб 2 февраля во время выполнения боевого задания на территории Курской области. За свой вклад в службу был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётных званий “Герой ДНР”, “Герой Приморского края”, “Герой Российской Федерации”, — говорится в заявлении.
Напомним, в феврале вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он отправился на фронт в качестве добровольца и командовал отрядом БАРС-22 «Тигр». Автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине в Курской области.