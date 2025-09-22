Ричмонд
АПЛ «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по противнику в Баренцевом море

Ракетный крейсер поразил мишень, которая имитировала надводный корабль противника.

Источник: Аргументы и факты

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск» нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море, информирует пресс-служба Северного флота.

Стрельба была выполнена крылатой ракетой «Оникс» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Подводный ракетный крейсер поразил морскую мишень, которая имитировала надводный корабль условного противника. В пресс-службе уточнили, что «Архангельск» поразил эту цель прямым попаданием.

«Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой “Оникс” по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения», — говорится в сообщении.

В Северном флоте подчеркнули, что район, где проводилась стрельба, был заранее закрыт для гражданского судоходства, а также для авиации.

«Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил», — рассказали в пресс-службе.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов заявил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж АПЛ проявил профессионализм, а также морскую выучку.

«Архангельск» проекта 885 М «Ясень-М» был заложен в 2015 году и спущен на воду осенью 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав Военно-морского флота РФ.

Ранее сообщалось, что атомные подлодки ТОФ «Красноярск» и «Омск» в ходе учений выполнили стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» по цели в акватории Охотского моря.