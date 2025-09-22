Диетолог опровергла популярный миф о вреде макарон

Многие россияне привыкли считать пасту лишь макаронами для быстрого обеда. Но на самом деле у итальянцев существует не менее 500 видов пасты, каждый со своим рецептом и соусом. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, почему настоящая паста полезна и как правильно ее готовить.