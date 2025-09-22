Диетолог опровергла популярный миф о вреде макарон

Многие россияне привыкли считать пасту лишь макаронами для быстрого обеда. Но на самом деле у итальянцев существует не менее 500 видов пасты, каждый со своим рецептом и соусом. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, почему настоящая паста полезна и как правильно ее готовить.
— Надо сказать, что первыми пасту, то есть изделия из смеси муки, воды и яиц придумали китайцы. Китайцы делали их из рисовой муки, итальянцы стали делать из пшеничной муки грубого помола, — пояснила эксперт.
По словам диетолога, макаронные изделия не только вкусны, но и полезны: они легко усваиваются, содержат углеводы, белки, витамины группы В и немного минералов. Настоящие итальянские пасты входят в средиземноморскую диету, признанную ЮНЕСКО достоянием человечества.
— В книге «Лечебное питание» профессоров Губергриц и Линевского есть фраза: «Макаронные изделия относятся к числу продуктов, которые хорошо усваиваются; содержат 71% углеводов, до 13% белков, небольшое количество минеральных солей, витаминов и очень мало клетчатки». Увы, мы привыкли, что макароны в СССР была просто клейкой массой, — отметила врач.
Чтобы получить максимум пользы, пасту стоит готовить «аль денте», то есть слегка недоваренной. Тогда клетчатка помогает выводить холестерин, чувство сытости держится дольше, а витамины поддерживают обмен веществ и пищеварение.