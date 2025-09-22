Жители Иркутской области могут бесплатно обменять мелочь на банкноты

Акция «Монетная неделя» (12+) проходит с 22 сентября по 4 октября по всей России. Жители столицы Приангарья могут без комиссии обменять накопившиеся монеты на бумажные купюры или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба Банка России по региону, акция направлена на возвращение в оборот монет номиналом от 1 копейки до 10 рублей, находящихся у населения. В «Монетной неделе» участвуют около 60 банковских офисов в Приангарье. Узнать адреса пунктов приема и условия обмена мелочи можно на сайте.
Напомним, весной этого года жители Иркутской области в рамках такой же акции принесли в банки почти 260 тысяч монет на общую сумму около 1 млн рублей.