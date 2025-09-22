Жители Иркутской области могут бесплатно обменять мелочь на банкноты

Как сообщает пресс-служба Банка России по региону, акция направлена на возвращение в оборот монет номиналом от 1 копейки до 10 рублей, находящихся у населения. В «Монетной неделе» участвуют около 60 банковских офисов в Приангарье. Узнать адреса пунктов приема и условия обмена мелочи можно на сайте.