Слюсарь: системы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь отметил, что на хуторе Красная звезда загорелась трава на площади 100 кв. м.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 сентября ВСУ попытались атаковать Ростовскую область, но силы ПВО успешно отразили нападение. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе», — рассказал Слюсарь.

По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако в хуторе Красная звезда произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано.

Ранее атаке ВСУ подвергся Краснодарский край. В Славянске-на-Кубани пострадали несколько жилых домой и также загорелась трава. В результате этого происшествия были повреждены фасады и крыши жилых помещений, а также выбиты окна.

