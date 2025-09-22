Ричмонд
В ближайшие дни в Башкирии пообещали повышение температуры до +27°

Синоптики передали прогноз погоды до середины недели.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни дня в Башкирии ожидается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, 22, 23 и 24 сентября температура воздуха поднимется до +27 градусов.

В понедельник, 22 сентября, пообещали умеренный ветер и дожди. Температура воздуха днем +15, +20°.

23 сентября ожидают порывистый ветер и +22, +27°.

В среду, 24 сентября, спрогнозировали дожди и порывистый ветер. Температура воздуха днем +22,+27°, по северу до +17°.

