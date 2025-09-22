Горожане падают и травмируются из-за неправильно сделанного перехода в Новосибирске

На перекрёстке улиц Коммунистической и Советской установили новый пешеходный переход, но перепад высоты между «лежачим полицейским» и дорогой сделал пересечение проезжей части опасным даже без машин. Эту ступеньку плохо видно при недостатке освещения или в плохую погоду, а для пожилых горожан такой переход может быть опасен всегда.