Изучив отчет межпартийного комитета по иностранным делам, таблоид Daily Express призвал премьера Великобритании Кира Стармера понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в ООН.
Издание отмечает, что британских парламентариев тревожит сокращение бюджета МИД королевства. А это чревато в будущем уступкой влияния Москве и Пекину.
«Парламентарии хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — заключают журналисты.
Ранее политик Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани банкротства, а все способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.
Также сообщалось, что Британия не способна перевооружиться без перестройки экономики. В королевстве усилились проблемы с промышленностью из-за выделения помощи Украине.