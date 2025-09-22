Сообщения о массовой мобилизации в Башкирии с 20 сентября оказались фейком

Власти республики не издавали никаких приказов о мобилизации.
В мессенджерах среди жителей республики гуляет фейковая рассылка, где в аудиосообщении неизвестный мужчина утверждал о якобы запланированных на
Авторы ресурса подчеркивают, что никаких официальных распоряжений или заявлений властей о подобных мероприятиях не существует. Распространение подобных слухов создает необоснованную панику среди населения.
Жителей республики призывают проверять информацию только по официальным источникам и не поддаваться на провокации. О любых реальных изменениях в законодательстве или призыве всегда сообщается через официальные каналы коммуникации.