Сообщения о массовой мобилизации в Башкирии с 20 сентября оказались фейком

Распространяемые в соцсетях и мессенджерах аудиосообщения о планируемом призыве 25 тысяч человек являются недостоверными.

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Власти республики не издавали никаких приказов о мобилизации.

В мессенджерах среди жителей республики гуляет фейковая рассылка, где в аудиосообщении неизвестный мужчина утверждал о якобы запланированных на 20—23 сентября рейдах по вручению повесток и существовании приказа главы Башкирии о призыве 25 тысяч человек. Специализированный паблик «Фактчекинг по-башкирски» официально опроверг эту информацию.

Авторы ресурса подчеркивают, что никаких официальных распоряжений или заявлений властей о подобных мероприятиях не существует. Распространение подобных слухов создает необоснованную панику среди населения.

Жителей республики призывают проверять информацию только по официальным источникам и не поддаваться на провокации. О любых реальных изменениях в законодательстве или призыве всегда сообщается через официальные каналы коммуникации.