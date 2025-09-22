Сообщения о массовой мобилизации в Башкирии с 20 сентября оказались фейком

В мессенджерах среди жителей республики гуляет фейковая рассылка, где в аудиосообщении неизвестный мужчина утверждал о якобы запланированных на 20—23 сентября рейдах по вручению повесток и существовании приказа главы Башкирии о призыве 25 тысяч человек. Специализированный паблик «Фактчекинг по-башкирски» официально опроверг эту информацию.