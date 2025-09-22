Крымчан призывают сдать незаконно хранящееся оружие

Незаконно хранящееся оружие принимают органы внутренних дел и подразделения войск национальной гвардии. Выплату денежного вознаграждения производит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.
В Совете министров РК утвердили новые тарифы.
Изменения относительно сумм вознаграждения утверждены соответствующим постановлением Совета министра Республики Крым:
Боевое огнестрельное оружие, за 1 ед. — 7000 ₽;
Служебное, спортивное оружие, за 1 ед. — 5500 ₽;
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, за 1 ед. — 7500 ₽;
Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, за 1 ед. — 5000 ₽;
Газовое оружие, за 1 ед. — 3000 ₽;
Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения), за 1 ед. — 4500 ₽;
Взрывное устройство, граната, мина, снаряд, за 1 ед. — 3 500 ₽;
Гранатомет — 10000 ₽;
Взрывчатое вещество, за 1 грамм — 30 ₽;
Огнепроводные и детонирующие шнуры, за 1 метр — 10 ₽;
Патроны к боевому оружию, за 1 ед. — 50 ₽;
Патроны к гражданскому и служебному оружию, за 1 ед. — 30 ₽;
Патроны к газовому оружию, за 1 ед. — 15 ₽
Информацию по приему документов можно получить по номеру телефона: (03652) 69−33−70.