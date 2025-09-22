Ричмонд
Крымчан призывают сдать незаконно хранящееся оружие

Крымчане могут сдать незаконно хранящееся оружие, и за это получить вознаграждение.

Источник: с сайта правительства региона

Незаконно хранящееся оружие принимают органы внутренних дел и подразделения войск национальной гвардии. Выплату денежного вознаграждения производит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.

В Совете министров РК утвердили новые тарифы.

Изменения относительно сумм вознаграждения утверждены соответствующим постановлением Совета министра Республики Крым:

Боевое огнестрельное оружие, за 1 ед. — 7000 ₽;

Служебное, спортивное оружие, за 1 ед. — 5500 ₽;

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, за 1 ед. — 7500 ₽;

Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, за 1 ед. — 5000 ₽;

Газовое оружие, за 1 ед. — 3000 ₽;

Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения), за 1 ед. — 4500 ₽;

Взрывное устройство, граната, мина, снаряд, за 1 ед. — 3 500 ₽;

Гранатомет — 10000 ₽;

Взрывчатое вещество, за 1 грамм — 30 ₽;

Огнепроводные и детонирующие шнуры, за 1 метр — 10 ₽;

Патроны к боевому оружию, за 1 ед. — 50 ₽;

Патроны к гражданскому и служебному оружию, за 1 ед. — 30 ₽;

Патроны к газовому оружию, за 1 ед. — 15 ₽

Информацию по приему документов можно получить по номеру телефона: (03652) 69−33−70.