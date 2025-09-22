Океанолог спрогнозировал скорое прекращение купаний на морских пляжах

«…в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — приводят слова Сапожникова РИА Новости. Он уточнил, что идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне.