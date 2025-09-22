Ричмонд
Турист в Греции снял на видео свою смерть от нападения медведя

В Греции местный житель, Христос Ставрианидис, погиб после нападения медведя в лесу, последние минуты своей жизни он успел запечатлеть на камеру смартфона.

Инцидент произошел, когда Ставрианидис вместе с другом, Димитрисом Киороглу, и его собакой отправился в лес изучать обломки самолета.

По словам Киороглу, Ставрианидис отстал от него и наткнулся на крупного медведя. Туристы пытались отогнать хищника с помощью спрея, помимо этого, с ними была собака, которая также пыталась отогнать хищника. Когда у Ставрианидиса закончился спрей, медведь набросился на него, в результате чего мужчина упал в ущелье.

Сам Киороглу, прятавшийся среди деревьев, не сразу понял, что произошло с другом. После того, как медведь скрылся, он стал звать Ставрианидиса, но не получил ответа, и тогда вызвал спасателей. Видео, снятое погибшим, запечатлело момент нападения. На кадрах видно, как медведь приближается к мужчине, передает Daily Mail.

В американском штате Арканзас медведь напал на 72-летнего тракториста Вернона Паттона, после чего мужчину госпитализировали в критическом состоянии, а хищника ликвидировали сотрудники комиссии по охоте и рыболовству штата, которые экстренно прибыли на место происшествия. По данным комиссии, этот случай стал первым зарегистрированным нападением медведя на человека в Арканзасе за последние 25 лет.