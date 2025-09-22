Турист в Греции снял на видео свою смерть от нападения медведя

По словам Киороглу, Ставрианидис отстал от него и наткнулся на крупного медведя. Туристы пытались отогнать хищника с помощью спрея, помимо этого, с ними была собака, которая также пыталась отогнать хищника. Когда у Ставрианидиса закончился спрей, медведь набросился на него, в результате чего мужчина упал в ущелье.