Александр Усс: Мы сделали символический и необратимый шаг на трудной дороге к нашему Собору

Церемония началась с молебна, который совершил митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Он напомнил, что решение о строительстве кафедрального собора в Красноярске было принято ещё в 2012 году, а место на Стрелке благословил Святейший Патриарх Кирилл. «Время собирать камни, время строить пришло, — сказал владыка. — Мы сегодня помолились Пресвятой Богородице, чтобы она благословила наши труды, к которым готовились долгие годы. Этот храм будет украшать берега Енисея и станет символом единства всех жителей края».