Александр Усс: Мы сделали символический и необратимый шаг на трудной дороге к нашему Собору

На площадке собрались духовенство, члены Попечительского совета, почётные граждане Красноярска, представители органов власти и горожане.
Церемония началась с молебна, который совершил митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Он напомнил, что решение о строительстве кафедрального собора в Красноярске было принято ещё в 2012 году, а место на Стрелке благословил Святейший Патриарх Кирилл. «Время собирать камни, время строить пришло, — сказал владыка. — Мы сегодня помолились Пресвятой Богородице, чтобы она благословила наши труды, к которым готовились долгие годы. Этот храм будет украшать берега Енисея и станет символом единства всех жителей края».
По информации Попечительского фонда, завершены предварительные дендрологические работы: ценные деревья перевезены в питомник.
После богослужения гости приняли участие в закладке «краеугольного камня». В него вошли части фундамента исторического собора, возведённого в XIX веке по проекту архитектора Константина Тона и разрушенного в 1930-е годы, а также камни из храмов Енисейска. Этот жест придал церемонии особую преемственность — связь разрушенного и возрождающегося.
Символичность момента отметил член Совета Федерации РФ Александр Усс: «Сегодня действительно особый, волнующий день. Мы сделали символический и необратимый шаг на трудной дороге к нашему Собору. Эта дорога началась ещё в 2012 году, когда Святейший Патриарх Кирилл определил именно это место для будущего храма».
По словам сенатора, немало усилий потребовалось для того, чтобы закрепить участок за епархией и подготовить проектную документацию. «Большую роль в этом сыграли губернатор Лев Кузнецов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Благодаря их стараниям удалось снять все правовые вопросы и разработать первый эскизный проект, который сегодня воплощён в рабочей документации», — сказал Усс. Он выразил уверенность, что действующий губернатор края Михаил Котюков продолжит поддержку строительства.
Усс подчеркнул, что Попечительский совет фонда объединяет более пятисот человек, в него входят учёные, спортсмены, пенсионеры, участники СВО, представители других национальностей и конфессий.
Отдельно сенатор поблагодарил проектировщиков: «Это несколько красноярских организаций, которые работали по вечерам и ночам, зачастую безвозмездно. Их труд позволил выйти на финальную стадию подготовки. С нами также были коллеги из Кузбасса и Москвы. Центр классической и традиционной архитектуры МАРХИ, пожалуй, самая авторитетная организация в этой сфере, изготовил макет будущего собора и будет сопровождать проект дальше. Поэтому я уверен в одном — нашему собору быть».
В своём выступлении Усс коснулся и практических вопросов. Он отметил, что рабочая документация почти готова и в декабре будет передана на экспертизу. При благоприятных условиях строительство займёт около полутора лет.
Он отдельно остановился на благоустройстве: «Современные соборы в Хабаровске, Владивостоке или Магадане стоят на куда меньших площадях. Здесь концепция иная: никаких глухих ограждений, а единый ансамбль от острова Татышева до набережной. В пешей доступности Красноярская филармония и крупные городские пространства. Проект предусматривает парковку на 160 мест, что ставит нас вровень с московскими храмами».
Присутствовавшие архитекторы из МАРХИ подчеркнули, что проект восходит к традициям Константина Тона, автора Храма Христа Спасителя. «Это одно из лучших произведений Тона, и то, что именно оно будет возрождено в Красноярске, можно назвать редкой удачей», — отметил архитектор Алексей. По его словам, строительство собора станет «зримым символом духовного возрождения страны».
Завершая церемонию, доктор исторических наук Николай Дроздов подчеркнул преемственность: «Это историческое торжество. В XIX веке Тон создал уникальный белый храм за Уралом. Сегодня эта традиция возвращается. Историки сделают всё, чтобы внутреннее содержание нового собора сохраняло связь с прошлым».
Отвечая на вопрос о финансировании, Усс сказал коротко: «Деньги любят тишину». Он подчеркнул, что строительство вполне посильно для Красноярска: «Мы можем найти средства сами, но рассчитываем и на поддержку крупных компаний, которые выросли на территории края. С Божией помощью храм будет построен».
Церемония на Стрелке завершилась встречей членов Наблюдательного и Попечительского советов Фонда в камерном зале Красноярской филармонии, где обсуждались организационные вопросы. Уже с 22 сентября на участке начнутся работы по планировке территории и подготовке фундамента.