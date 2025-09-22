Ричмонд
В аэропорту Волгограда задержали и отменили несколько авиарейсов

Об изменениях в расписании воздушной гавани стало известно в понедельник, 22 сентября.

Согласно информации на онлайн-табло волгоградского аэропорта, 22 сентября в Волгограде отменили отправление 3 самолетов в Москву. Вылеты были назначены на 01.35, 04.00 и 09.30.

Также отменены 3 авиарейса по направлению в Москву, назначенные на 05.00, 05.45 и 10.30.

Вылет и прибытие еще нескольких авиалайнеров 22 сентября задержится:

Напомним, что ночью 22 сентября были введены ограничения на прием и отправление авиалайнеров в аэропорту «Сталинград». Они действовали около 5 часов. В 05.36 стало известно, что воздушная гавань возобновила работу в прежнем режиме.