В селе Красноярского края организовали проверку из-за роста тарифов ЖКХ

Прокуратура организовала проверку из-за необоснованного роста тарифов ЖКХ и сброса стоков в лесном массиве в Иланском районе.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В селе Карапсель Красноярского края прокуратура организовала проверку из-за резкого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, новое муниципальное учреждение «ЖКХ Иланского района» включило в тариф расходы на вывоз жидких отходов на очистные сооружения, но вместо этого сбрасывало стоки в лесу.

Это не только нарушает права сельчан на справедливые тарифы, но и наносит ущерб окружающей среде. Причиненный природе вред теперь оценят специалисты регионального министерства экологии.

Действия руководства учреждения теперь оценить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Железногорске бывшая начальница управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева" предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере.