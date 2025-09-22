В селе Красноярского края организовали проверку из-за роста тарифов ЖКХ

В селе Карапсель Красноярского края прокуратура организовала проверку из-за резкого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, новое муниципальное учреждение «ЖКХ Иланского района» включило в тариф расходы на вывоз жидких отходов на очистные сооружения, но вместо этого сбрасывало стоки в лесу.
Это не только нарушает права сельчан на справедливые тарифы, но и наносит ущерб окружающей среде. Причиненный природе вред теперь оценят специалисты регионального министерства экологии.
Действия руководства учреждения теперь оценить сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что в Железногорске бывшая начальница управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева" предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере.