В селе Красноярского края организовали проверку из-за роста тарифов ЖКХ

В селе Карапсель Красноярского края прокуратура организовала проверку из-за резкого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, новое муниципальное учреждение «ЖКХ Иланского района» включило в тариф расходы на вывоз жидких отходов на очистные сооружения, но вместо этого сбрасывало стоки в лесу.