В Омске предложения на рынке вторичного жилья опережают покупательский интерес

А вот покупательский интерес на омском рынке вторичного жилья хоть и демонстрирует рост, но при этом значительно отстает от количества предложений. Так спрос на однокомнатные квартиры увеличился за 8 прошедших месяцев всего на 12%. Еще меньше омичи оказались заинтересованы в покупке двухкомнатных квартир — рост интереса составил 8%. И совсем плохо обстоят дела у омских продавцов «трешек» — интерес к ним у потенциальных покупателей увеличился всего на 2%. В выигрышной ситуации за 8 прошедших месяцев оказались продавцы небольших квартир-студий — интерес омских покупателей вырос к ним на значительные 70%.