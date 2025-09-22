В Омске предложения на рынке вторичного жилья опережают покупательский интерес

Информацией о ситуации на омском вторичном рынке жилья поделились аналитики технологической платформы «Авито». Специалистами была проанализирована пользовательская активность за 8 месяцев текущего года.
В сравнении с началом года, предложения на вторичном рынке жилья в городе Омске значительно выросли. На 29% увеличился выбор однокомнатных квартир, на 21% выросло предложение «двушек» и на 23% — «трешек». А самый уверенный рост показали квартиры-судии: предложения продажи этих объектов выросли с января по август на 35%.
А вот покупательский интерес на омском рынке вторичного жилья хоть и демонстрирует рост, но при этом значительно отстает от количества предложений. Так спрос на однокомнатные квартиры увеличился за 8 прошедших месяцев всего на 12%. Еще меньше омичи оказались заинтересованы в покупке двухкомнатных квартир — рост интереса составил 8%. И совсем плохо обстоят дела у омских продавцов «трешек» — интерес к ним у потенциальных покупателей увеличился всего на 2%. В выигрышной ситуации за 8 прошедших месяцев оказались продавцы небольших квартир-студий — интерес омских покупателей вырос к ним на значительные 70%.