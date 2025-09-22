Мэрия подвела итоги субботника в Красноярске

«Мешки вывозили все выходные, эта работа продолжается до сих пор. Из города уже убрали порядка 3 000 кубометров мусора. Для вывоза мешков привлечена 131 спецмашина, 42 из них предоставили городские предприятия и организации, выполняющие работы по вывозу ТКО, еще 89 единиц автотранспорта привлекли у коммерческих организаций. Машины собирают мешки с участков вдоль дорог, куда может подъехать техника. Именно там по правилам их должны оставлять участники субботника. Но если где-то собранный мусор не вынесли к проезжей части, об этом можно сообщить в администрацию района или службу 005 по телефону 223−85−05».