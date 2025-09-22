Мэрия подвела итоги субботника в Красноярске

Участие в субботнике приняли 51 тысяча 369 человек, в том числе представители 1666 коллективов различных организаций. Такие цифры озвучили в мэрии.
В этом году субботник прошел под девизом «На защите чистоты». Практически во всех районах к наведению порядка присоединились ветераны и бойцы СВО, многие пришли семьями, с маленькими детьми. На участках работали полевые кухни и звучала патриотическая музыка.
В мэрии рассказали, что весь собранный мусор должны вывезти из города до конца недели:
«Мешки вывозили все выходные, эта работа продолжается до сих пор. Из города уже убрали порядка 3 000 кубометров мусора. Для вывоза мешков привлечена 131 спецмашина, 42 из них предоставили городские предприятия и организации, выполняющие работы по вывозу ТКО, еще 89 единиц автотранспорта привлекли у коммерческих организаций. Машины собирают мешки с участков вдоль дорог, куда может подъехать техника. Именно там по правилам их должны оставлять участники субботника. Но если где-то собранный мусор не вынесли к проезжей части, об этом можно сообщить в администрацию района или службу 005 по телефону 223−85−05».
Напомним, двухмесячник «За чистый город, чистую Сибирь!» с участием добровольцев будет продолжаться до середины октября во всех районах Красноярска.