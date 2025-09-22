В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты

А ранее системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В хуторе Красная Звезда (Миллеровский район) произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.