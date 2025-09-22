В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты

«Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Во время действия ограничений один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград, был перенаправлен на запасной аэродром. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов оперативно выполнили все необходимые процедуры для сохранения безопасного воздушного сообщения.
А ранее системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В хуторе Красная Звезда (Миллеровский район) произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.