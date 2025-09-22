В России появится новая проверка возраста при покупке энергетиков

«Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков», — заявил Поволоцкий. Он пояснил, что от пилотного проекта ожидают подтверждения гипотезы о созревании рынка для онлайн-продаж с биометрией.