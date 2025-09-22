Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 22 сентября

Стабильного мобильного интернета нет с 26 июля.

Источник: Freepik

Жители Красноярского края продолжают жаловаться на проблемы с интернетом.

По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 337 жалоб, из которых 13 — за последний час. Пользователи пишут, что не работает мобильный и проводной интернет у некоторых провайдеров.

«Железнодорожный и Октябрьский районы вообще без мобильного интернета, в Кировском связь нестабильная», — пользователь из Красноярска.

«Давайте уже отключим весь мобильный интернет. А то получается, что все люди равны, но некоторые ровнее, потому что в отдельных районах интернет работает», — иронизирует норильчанин.

Самая сложная обстановка с мобильным интернетом — в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. С мобильного в сеть почти невозможно выйти на улицах Телевизорная, Копылова, Высотная, Годенко, пр. Свободный, Красноярский рабочий, Киренского и некоторых других.

К слову, в отдельных районах мобильный интернет то появляется, то пропадает без какой-то явной закономерности.

В качестве причины ограничения работы мобильного интернета власти называют обеспечение безопасности, прикрытие важных объектов.

Напомним, что мобильного интернета в Красноярском крае нет с 26 июля. В каких-то местах можно выйти в сеть, но в других нет. Для граждан введены «белые списки» сайтов и сервисов, которые наиболее востребованы в условиях ограниченного интернета — госуслуги, отечественные мессенджеры, маркетплейсы и некоторые другие.

Когда вернут интернет, пока неизвестно. Жителям предлагают пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi. Однако очереди на подключение могут быть долгими.

Ограничения вводят и в других регионах. Например, Туве.