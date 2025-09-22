Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 22 сентября

Напомним, что мобильного интернета в Красноярском крае нет с 26 июля. В каких-то местах можно выйти в сеть, но в других нет. Для граждан введены «белые списки» сайтов и сервисов, которые наиболее востребованы в условиях ограниченного интернета — госуслуги, отечественные мессенджеры, маркетплейсы и некоторые другие.