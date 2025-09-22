Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 22 сентября

Жители Красноярского края продолжают жаловаться на проблемы с интернетом.
По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 337 жалоб, из которых 13 — за последний час. Пользователи пишут, что не работает мобильный и проводной интернет у некоторых провайдеров.
«Железнодорожный и Октябрьский районы вообще без мобильного интернета, в Кировском связь нестабильная», — пользователь из Красноярска.
«Давайте уже отключим весь мобильный интернет. А то получается, что все люди равны, но некоторые ровнее, потому что в отдельных районах интернет работает», — иронизирует норильчанин.
Самая сложная обстановка с мобильным интернетом — в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. С мобильного в сеть почти невозможно выйти на улицах Телевизорная, Копылова, Высотная, Годенко, пр. Свободный, Красноярский рабочий, Киренского и некоторых других.
К слову, в отдельных районах мобильный интернет то появляется, то пропадает без какой-то явной закономерности.
В качестве причины ограничения работы мобильного интернета власти называют обеспечение безопасности, прикрытие важных объектов.
Напомним, что мобильного интернета в Красноярском крае нет с 26 июля. В каких-то местах можно выйти в сеть, но в других нет. Для граждан введены «белые списки» сайтов и сервисов, которые наиболее востребованы в условиях ограниченного интернета — госуслуги, отечественные мессенджеры, маркетплейсы и некоторые другие.
Когда вернут интернет, пока неизвестно. Жителям предлагают пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi. Однако очереди на подключение могут быть долгими.
Ограничения вводят и в других регионах. Например, Туве.