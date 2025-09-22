Ричмонд
Главный тренер омского «Авангарда» назвал новые сроки восстановления Якупова

Хоккеисту требуется операция.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции после игры с казанским «Ак Барсом» в воскресенье, 21 сентября 2025 года, ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Наиля Якупова. Как оказалось, ему предстоит операция. Ранее отмечалось, что хоккеист выбыл минимум на полтора месяца.

«Ему предстоит перенести операцию, где-то шесть-восемь недель пройдет до полного восстановления», — сказал Ги Буше.

Как сообщал сам Наиль Якупов, он получил травму во втором периоде игры с минским «Динамо», которая проходила неделю назад, 15 сентября. Нападающий доиграл матч до конца, но затем обследование показало, что нужно время на восстановление.

Примечательно, что в прошлом сезоне Наиль Якупов стал рекордсменом КХЛ в регулярном чемпионате — перед переходом в «Авангард» он успел сыграть 27 матчей за «Куньлунь Ред Стар» (команда сменила название на «Шанхай Дрэгонс»).