Певцов раскрыл правду об отношении россиян к Пугачевой

Певцов: Пугачева уже давно забыта и лишена уважения.

Источник: Комсомольская правда

Певица Алла Пугачева уже забыта в России и лишилась уважения россиян. Об этом РИА Новости заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Артист признался, что последнее интервью Пугачевой он не смотрел — есть более интересные занятия.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — сказал Певцов.

Скандальное интервью Аллы Пугачевой шокировало многих. В частности, зрителей поразили слова бывшей певицы относительно ее многочисленных браков. По этому поводу с негодованием высказался даже продюсер Иосиф Пригожин.

Кроме того, после интервью певицу Аллу Пугачеву захотели лишить ежегодного дохода в 28 миллионов рублей. Такую сумму она ежегодно получает за собственные песни, размещенные на различных площадках. По словам адвоката Александра Трещева, доходы от написанных ранее Пугачевой песен не должны спонсировать антироссийские настроения.