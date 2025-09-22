Бойцы группировки войск «Восток» рассказали, как освобождали населённый пункт Ольговское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Штурмовик с позывным Енот сообщил, что в районе населённого пункта действовали наёмники.
«Ближе подходим, противник начинает огрызаться. Возле Ольговского в основном они. После боя мы подобрали их вооружение: автоматы калибра 5,56 и одноразовые гранатомёты АТ-8», — сказал он.
Командир отделения с позывным Тимоха отметил, что, зачистив село от солдат Вооружённых сил Украины, российские штурмовики развернули флаги РФ. Кроме того, они военные приступили к разминированию.
«ВСУ создают условия, что тебе следует пройти 15−20 километров под воздействием дронов, прятаться от них, проходить ночью в пончо. Мы, конечно же, это все проходим, и как только сближаемся, противник вынужден отходить», — рассказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что украинские военные не обладают подготовкой.
«Когда противник пытается контратаковать, у него ничего не получается, так как мы уже сделали секреты и засады, после которых враг ошеломлён. Я думаю, что они просто вынуждены идти на нас, потому что командование их отправляет. Они идут, пытаются, но ничего не выходит», — сказал командир.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили село Ольговское в Запорожской области.