В Китае предупредили о приближении супертайфуна «Рагаса»

26 сентября циклон обрушится на северные районы Вьетнама и Камбоджи.

Источник: Аргументы и факты

Супертайфун «Рагаса» ударит по провинции Гуандун на юге Китая 24 сентября, в связи с чем в регионе ожидается ураганный ветер со скоростью более 50 м/с, сообщило Метеорологическое управление КНР.

Сейчас циклон находится в проливе Лусон возле Тайваня. Скорость ветра внутри него достигает 62 м/с. Тайфун движется на запад.

Помимо Гуандуна, через несколько дней он должен затронуть провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.

26 сентября «Рагаса» обрушится на северные районы Вьетнама и Камбоджи. Кроме того, воздействие шторма будет ощущаться в провинции Юньнань на юго-западе КНР.

Напомним, в августе по Таиланду ударил тайфун «Кадзики», принёсший затяжные дожди, которые привели к оползням на севере страны. Природная стихия также затронула Хайнань и Вьетнам.

