Россияне переплачивают за ЖКУ из-за одного пункта в квитанции

Для устранения такой ситуации рекомендуется проверить, какая именно площадь указана в Едином государственном реестре недвижимости. Для этого можно заказать выписку о собственности — официальный документ, регистрирующий параметры квартиры. Если в выписке обнаруживается, что площадь в реестре также указана неверно или включает дополнительные помещения, необходимо сначала внести изменения в ЕГРН. Только после этого в полном объёме можно обращаться с требованием о перерасчете платы за коммунальные услуги.