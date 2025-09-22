Россияне переплачивают за ЖКУ из-за одного пункта в квитанции

Зачастую суммы в платежных документах оказываются завышенными, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, одной из распространенных причин этой ситуации является неправильное указание управляющими компаниями общей площади жилого помещения при расчёте коммунальных услуг.
Ключевым моментом является то, что в расчетах по коммунальным платежам должна учитываться только жилая площадь без включения балконов, лоджий, веранд и террас. Эти требования закреплены в статье 15 Жилищного кодекса РФ, а также в пункте 2 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных правительством страны.
Согласно этим нормативам, включение в площадь таких дополнительных помещений неправомерно и приводит к необоснованным переплатам. Обнаружив, что в квитанции указана площадь с учетом балкона или лоджии, гражданин может понять, что ему начисляют деньги за площадь, которой в реальности нет. Такой перерасчет неудивителен, ведь подобные ошибки зачастую происходят из-за неправильного учета или ошибок при вводе данных.
«Если в платёжной документации указывается большая площадь, включая внесённые в расчёт балконы и лоджии, — вы переплачиваете», — объяснила эксперт.
Для устранения такой ситуации рекомендуется проверить, какая именно площадь указана в Едином государственном реестре недвижимости. Для этого можно заказать выписку о собственности — официальный документ, регистрирующий параметры квартиры. Если в выписке обнаруживается, что площадь в реестре также указана неверно или включает дополнительные помещения, необходимо сначала внести изменения в ЕГРН. Только после этого в полном объёме можно обращаться с требованием о перерасчете платы за коммунальные услуги.
Важно отметить, что правила на сегодняшний день не предусматривают возможность перерасчета за прошлые периоды в случае ошибок, допущенных ранее. Поэтому как можно быстрее нужно актуализировать сведения в реестре и передать их коммунальной организации, чтобы исправить расчет текущих платежей. В противном случае переплата останется без возможности возврата за уже начисленные суммы.
При этом юрист подчеркнула, что можно потребовать перерасчёт по данным ЕГРН, но не за все прошедшие периоды, а только за последние 3 месяца, что установлено определением Верховного суда РФ. То есть, если ошибка была выявлена недавно, есть шанс сделать перерасчёт за этот срок, иначе — вернуть деньги за прошлые периоды будет очень сложно.