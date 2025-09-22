Ричмонд
Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить лимит на зарплаты руководителей медицинских и образовательных организаций, пишет РИА Новости.

Согласно предложению, заработная плата главврачей и директоров школ не должна превышать среднюю зарплату сотрудников их учреждений более чем в два раза.

Миронов пояснил, что такая «управленческая надбавка» в 100 процентов от средней зарплаты персонала будет достаточной для компенсации повышенной ответственности руководителей. Он считает, что рост вознаграждения руководства должен быть напрямую связан с повышением среднего заработка коллектива, а не с увеличением персональных стимулирующих выплат.

Политик отметил, что действующая система часто приводит к обратному результату: руководители получают высокие зарплаты и премии, в то время как сотрудники имеют скромные доходы. Такой чрезмерный разрыв, по мнению Миронова, демотивирует рядовых врачей и учителей, способствует профессиональному выгоранию и является одной из причин острой нехватки кадров в школах и медицинских учреждениях, передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») рассказала, что с 1 октября 2025 года в России ожидается повышение зарплат военнослужащих, сотрудников силовых структур и ряда бюджетников на 7,6 процента.

