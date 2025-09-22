В Омске дети отравились бытовой химией и ядом для грызунов

Ведомство напоминает: угрозу для ребёнка представляют лекарства, горюче-смазочные материалы, средства от насекомых, чистящие и моющие жидкости. Всё это должно храниться в недоступных местах — под замком, на высокой полке, в закрытых шкафах. Никогда не переливайте химию в бутылки из-под напитков и не оставляйте открытые упаковки «на минутку».