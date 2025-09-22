В Омске дети отравились бытовой химией и ядом для грызунов

На прошлой неделе зарегистрировано несколько случаев, когда дети получили серьёзные отравления: речь идёт о бытовой химии и родентицидах (ядах для грызунов). Следователи подчёркивают: такие происшествия происходят из-за свободного доступа к опасным средствам и недостаточного контроля со стороны взрослых.
Ведомство напоминает: угрозу для ребёнка представляют лекарства, горюче-смазочные материалы, средства от насекомых, чистящие и моющие жидкости. Всё это должно храниться в недоступных местах — под замком, на высокой полке, в закрытых шкафах. Никогда не переливайте химию в бутылки из-под напитков и не оставляйте открытые упаковки «на минутку».
За непринятие мер безопасности возможна административная ответственность. Если из-за халатности причинён тяжкий вред здоровью или наступила смерть по неосторожности, наступает уголовная ответственность по ст. 118 и ст. 109 УК РФ.
Главное правило: уберите опасные вещества из зоны доступа ребёнка и контролируйте его действия. Безопасный быт — лучшая профилактика трагедий.