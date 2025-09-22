Жители некоторых районов Омской области останутся без телевещания

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила жителей районов Омской области, что их ждут временные перебои в телевещании. Коснутся эти неудобства жителей трёх населённых пунктов.
Жителей Седельниково перебои ожидают 23 сентября с 11:00 до 17:00. В Рогозино — 24 сентября с 9:00 до 15:00, в Колосовке — 25 сентября с 11:00 до 17:00.
В эти временные промежутки на станциях будут проводить плановые профилактические работы. Для этого придётся отключить оборудование.
По словам специалистов, даты и время работ могут быть смещены или изменены в связи с погодными условиями.
