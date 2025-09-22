Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители некоторых районов Омской области останутся без телевещания

Коснутся эти неудобства жителей трёх населённых пунктов.

Источник: Mail.ru

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила жителей районов Омской области, что их ждут временные перебои в телевещании. Коснутся эти неудобства жителей трёх населённых пунктов.

Жителей Седельниково перебои ожидают 23 сентября с 11:00 до 17:00. В Рогозино — 24 сентября с 9:00 до 15:00, в Колосовке — 25 сентября с 11:00 до 17:00.

В эти временные промежутки на станциях будут проводить плановые профилактические работы. Для этого придётся отключить оборудование.

По словам специалистов, даты и время работ могут быть смещены или изменены в связи с погодными условиями.

Недавно мы сообщали, что ремонт дорог в Омске скоро завершится. За этот сезон рабочие положили более 700 тыс. кв. м. асфальта.