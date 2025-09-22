Ричмонд
В Омск привезут мощи первого патриарха Всея Руси Тихона

Уже на этой неделе для верующих омичей пройдет важное событие.

Источник: Кирилл Вериго

В Омск привезут мощи первого патриарха Московского и Всея Руси святителя Тихона. Их выставят в Свято-Успенском кафедральном соборе 24 и 25 сентября. С полудня будут проводить ежечасные молебны с акафистом и Всенощное бдение.

Как верят православные, обратиться к святому можно с любой просьбой, а он дарует духовную поддержку и силы для решения проблем.

Мощи приедут в Омск в рамках большого крестного хода по городам России и Белоруссии с благословения патриарха Кирилла.

