В Омск привезут мощи первого патриарха Всея Руси Тихона

В Омск привезут мощи первого патриарха Московского и Всея Руси святителя Тихона. Их выставят в Свято-Успенском кафедральном соборе 24 и 25 сентября. С полудня будут проводить ежечасные молебны с акафистом и Всенощное бдение.
Как верят православные, обратиться к святому можно с любой просьбой, а он дарует духовную поддержку и силы для решения проблем.
Мощи приедут в Омск в рамках большого крестного хода по городам России и Белоруссии с благословения патриарха Кирилла.
