В Омской области варщику асфальта предлагают зарплату в 440 тысяч рублей

Основные обязанности работника включают настройку и контроль работы оборудования асфальтового завода.

Источник: Om1 Омск

На портале «Работа в России» появилась необычная вакансия — Таврическое ДРСУ ищет варщика асфальта с зарплатой до 440 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься приготовлением различных асфальтобетонных смесей и обеспечивать их соответствие установленным стандартам.

Основные обязанности включают настройку и контроль работы оборудования асфальтового завода, дозирование компонентов при производстве асфальта и обслуживание установок для выпуска смесей. Соискатель должен следить за качеством готового материала и строго соблюдать правила охраны труда, учитывая повышенную опасность работы на производстве.

Требования к кандидату достаточно лояльны: нужно иметь средне-специальное образование, опыт работы не обязателен. Однако важна хорошая физическая форма, так как на производстве придётся работать с тяжёлыми компонентами и элементами оборудования.