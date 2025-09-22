В Омской области варщику асфальта предлагают зарплату в 440 тысяч рублей

На портале «Работа в России» появилась необычная вакансия — Таврическое ДРСУ ищет варщика асфальта с зарплатой до 440 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься приготовлением различных асфальтобетонных смесей и обеспечивать их соответствие установленным стандартам.
Основные обязанности включают настройку и контроль работы оборудования асфальтового завода, дозирование компонентов при производстве асфальта и обслуживание установок для выпуска смесей. Соискатель должен следить за качеством готового материала и строго соблюдать правила охраны труда, учитывая повышенную опасность работы на производстве.
Требования к кандидату достаточно лояльны: нужно иметь средне-специальное образование, опыт работы не обязателен. Однако важна хорошая физическая форма, так как на производстве придётся работать с тяжёлыми компонентами и элементами оборудования.