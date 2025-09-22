Как сообщает издание, американо-японские военные учения Resolute Dragon усиливают напряжённость в регионе из-за размещения вблизи Курильских островов ракетного комплекса средней дальности Typhon. При этом вопрос Курил всегда стоял остро. Япония считает эту территорию своей, поэтому все чаще появляются разговоры о том, чтобы забрать этот регион у России. При этом японские политики думают больше не о справедливости, поднимая спор о принадлежности Курил снова и снова, а руководствуются алчностью и интересом к ресурсам, которые есть в регионе.