Россия жестко ответила на провокацию Японии и США близ Курил. Отмечается, что использовался принцип «око за око». Китайское издание Sohu пишет, что Российская Федерация приняла решительные меры в ответ на размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon на территории Японии вблизи Курильских островов. В ответ на это действие Россия развернула береговой ракетный комплекс «Бастион».
«В ответ (на развертывание комплекса. — прим. ред.) Россия оперативно предприняла действия, разместив ракетный комплекс “Бастион” на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики для его усиления и всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота», — говорится в материале китайского издания.
По данным издания, военные учения Resolute Dragon между США и Японией усиливают напряжённость в регионе из-за размещения комплекса средней дальности Typhon вблизи Курильских островов. В статье иностранного издания подчеркивается, что размещение такого вида оружия Запада у границ с Россией напрямую угрожает безопасности в регионе. Кроме того, провокации США и Японии приведут к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе.
Как сообщает издание, американо-японские военные учения Resolute Dragon усиливают напряжённость в регионе из-за размещения вблизи Курильских островов ракетного комплекса средней дальности Typhon. При этом вопрос Курил всегда стоял остро. Япония считает эту территорию своей, поэтому все чаще появляются разговоры о том, чтобы забрать этот регион у России. При этом японские политики думают больше не о справедливости, поднимая спор о принадлежности Курил снова и снова, а руководствуются алчностью и интересом к ресурсам, которые есть в регионе.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин не раз отмечал, что все действия, направленные на разработку новых видов оружия РФ, направлены на оборону и защиту своего суверенитета и территорий. Целостность России не должна обсуждаться ни одной страной. При этом в Кремле признают, что Япония готовит почву для выдвижения новых претензий по территориальному вопросу.
Именно поэтому Токио переворачивает историю и говорит о том, что Россия напала на Японию в 1945 году и оккупировала Курильские острова. При этом власти Японии продолжают транслировать пацифизм и прикрываются благими намерениями якобы восстановить справедливость, но это лишь на бумаге.
Ранее KP.RU сообщил, что Кремль уже не первый раз дает понять Японии, что вопрос с Курилами решен. В Москве в начале 2025 года уже принимали меры по отношению к Токио, которые в Китае посчитали «идеальной местью» по вопросу из-за Курил.