Съезд на Первоуральск с трассы Пермь — Екатеринбург перекроют на сутки

Съезд на Первоуральск с федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будет временно закрыт для движения транспорта. Капитальный ремонт на участке с 325-го по 326-й километр в направлении Екатеринбурга начнется в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Дорожные работы затронут один из ключевых съездов в город. Водителям, следующим из Перми в Екатеринбург, необходимо заранее планировать маршрут и соблюдать повышенную осторожность на подъездах к ремонтируемому участку. Дорожные службы рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и обращать внимание на знаки и временную разметку.
Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнить по круглосуточному бесплатному телефону диспетчерской службы: 8−800−200−63−06.