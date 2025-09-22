Съезд на Первоуральск с трассы Пермь — Екатеринбург перекроют на сутки

Съезд на Первоуральск с федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будет временно закрыт для движения транспорта. Капитальный ремонт на участке с 325-го по 326-й километр в направлении Екатеринбурга начнется в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».