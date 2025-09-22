Ричмонд
Съезд на Первоуральск с трассы Пермь — Екатеринбург перекроют на сутки

Капитальный ремонт перекроет съезд на Первоуральск с трассы Пермь — Екатеринбург.

Источник: ФКУ «Уралуправтодор»

Съезд на Первоуральск с федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будет временно закрыт для движения транспорта. Капитальный ремонт на участке с 325-го по 326-й километр в направлении Екатеринбурга начнется в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожные работы затронут один из ключевых съездов в город. Водителям, следующим из Перми в Екатеринбург, необходимо заранее планировать маршрут и соблюдать повышенную осторожность на подъездах к ремонтируемому участку. Дорожные службы рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и обращать внимание на знаки и временную разметку.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнить по круглосуточному бесплатному телефону диспетчерской службы: 8−800−200−63−06.