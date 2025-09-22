Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам

По словам израильского премьера, ответ будет дан после его возвращения из США. Нетаньяху подчеркнул, что палестинского государства «к западу от реки Иордан» никогда не будет. Он заявил, что годами противостоял давлению, чтобы не допустить создания «террористического образования», и отметил, что еврейское строительство в Иудее и Самарии было удвоено и будет продолжаться.