Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время будет дан «официальный ответ» странам, которые недавно признали Палестину. Об этом сообщил его советник Дмитрий Гендельман, опубликовавший сообщение Нетаньяху в Telegram-канале.
По словам израильского премьера, ответ будет дан после его возвращения из США. Нетаньяху подчеркнул, что палестинского государства «к западу от реки Иордан» никогда не будет. Он заявил, что годами противостоял давлению, чтобы не допустить создания «террористического образования», и отметил, что еврейское строительство в Иудее и Самарии было удвоено и будет продолжаться.
Нетаньяху также обратился к лидерам, признавшим палестинское государство после событий 7 октября, назвав это «огромной наградой терроризму» и заверив, что «этого не произойдет».
— У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы дарите терроризму огромную награду, — говорится в сообщении.
Он пообещал, что ответ на «последнюю попытку навязать террористическое государство в самом сердце нашей земли» будет дан после его возвращения из США.
21 сентября Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению. Позже стало известно, что португальская сторона признала государство Палестина. Лиссабон выступил за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государственностей.