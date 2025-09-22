Челябинская область заняла 20 место среди российских регионов по уровню зарплат

Медианная зарплата в Челябинской области составила 60,1 тыс. рублей. Это 0,9 от размера медианной зарплаты в среднем по России.
Как следует из рейтинга, опубликованного «РИА Новости», Южный Урал на двадцатом месте среди российских регионов по уровню зарплат.
Аналитики подсчитали, что медианной зарплаты южноуральца хватит, чтобы оплатить в месяц 2,7 фиксированного набора товаров и услуг. В такой набор входят несколько десятков видов самых необходимых продуктов, вещей, услуг. Например, он включает полтора килограмма говядины с костями в месяц, 300 граммов сосисок, 200 граммов сливочного масла, 66 граммов черного чая, четыре коробка спичек, полкилограмма стирального порошка и 0,008 телевизора (предполагается, что новый телевизор россиянин покупает раз в десять лет).
На первом месте в рейтинге регионов по зарплатам — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там медианная зарплата составляет 148,6 тыс. рублей. Ее хватает на 5,1 потребительского набора в месяц. Москва на девятом месте. Медианная зарплата в столице 109,9 тыс. рублей, этого достаточно для оплаты трех минимальных наборов товаров и услуг.