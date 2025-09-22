Челябинская область заняла 20 место среди российских регионов по уровню зарплат

Аналитики подсчитали, что медианной зарплаты южноуральца хватит, чтобы оплатить в месяц 2,7 фиксированного набора товаров и услуг. В такой набор входят несколько десятков видов самых необходимых продуктов, вещей, услуг. Например, он включает полтора килограмма говядины с костями в месяц, 300 граммов сосисок, 200 граммов сливочного масла, 66 граммов черного чая, четыре коробка спичек, полкилограмма стирального порошка и 0,008 телевизора (предполагается, что новый телевизор россиянин покупает раз в десять лет).