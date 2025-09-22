Топ-5 главных новостей в Молдове 22 сентября 2025: Почему Санду не осуждает оскорбления своей команды о жителях Молдовы; скандал с Санду у гагаузского стенда на фестивале в Кишиневе; сколько еще продлится жаркая лет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 сентября 2025:
1. «Оскотиненная элита», «быдло», «недалекие»: Почему Майя Санду не осуждает оскорбительные высказывания своей команды о жителях Молдовы.
2. Скандал с Санду у гагаузского стенда на фестивале: «У меня отец на иждивении, ему 80 лет, он слепой, за что меня оштрафовали на 25 тысяч леев?» — президент закатила истерику и посоветовала пенсионерам в селах жить «на честные деньги».
3. Сколько продлится жаркая летняя погода в Молдове: До +30 градусов, много солнца и отсутствие дождей — радуемся последним теплым денькам.
4. Кто кричит на каждом углу о возможной дестабилизации ситуации в Молдове после выборов со стороны России, сам готовит массовые беспорядки: Экс-министр разоблачил ПАС-овские предвыборные страшилки.
5. Интересный парадокс: Самое радикально-проевропейское правительство Молдовы ПАС за 30 лет фактически больше, чем кто-либо и когда-либо навредило европейской интеграции.
