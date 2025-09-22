Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 22 сентября 2025: Почему Санду не осуждает оскорбления своей команды о жителях Молдовы; скандал с Санду у гагаузского стенда на фестивале в Кишиневе; сколько еще продлится жаркая лет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 сентября 2025:

1. «Оскотиненная элита», «быдло», «недалекие»: Почему Майя Санду не осуждает оскорбительные высказывания своей команды о жителях Молдовы.

2. Скандал с Санду у гагаузского стенда на фестивале: «У меня отец на иждивении, ему 80 лет, он слепой, за что меня оштрафовали на 25 тысяч леев?» — президент закатила истерику и посоветовала пенсионерам в селах жить «на честные деньги».

3. Сколько продлится жаркая летняя погода в Молдове: До +30 градусов, много солнца и отсутствие дождей — радуемся последним теплым денькам.

4. Кто кричит на каждом углу о возможной дестабилизации ситуации в Молдове после выборов со стороны России, сам готовит массовые беспорядки: Экс-министр разоблачил ПАС-овские предвыборные страшилки.

5. Интересный парадокс: Самое радикально-проевропейское правительство Молдовы ПАС за 30 лет фактически больше, чем кто-либо и когда-либо навредило европейской интеграции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.

Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).

Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.

Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).

Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.

Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше