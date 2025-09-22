В Уфе с 20 сентября перекрыли шесть участков улиц на срок до трех месяцев

На улице Менделеева перекроют ⅙ часть дороги между домами 160/9 и 205а, а также ⅓ проезжей части у перекрестка с улицей 50 лет СССР. На самой улице 50 лет СССР ограничения затронут участки у домов № 47 и 47/1 (по ½ полосы) и у здания № 52 (¼ полосы).