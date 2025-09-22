В Уфе с 20 сентября перекрыли шесть участков улиц на срок до трех месяцев. Крупные ограничения движения коснутся улиц Менделеева и 50 лет СССР, где до 20 декабря закроют до половины проезжей части.
На улице Менделеева перекроют ⅙ часть дороги между домами 160/9 и 205а, а также ⅓ проезжей части у перекрестка с улицей 50 лет СССР. На самой улице 50 лет СССР ограничения затронут участки у домов № 47 и 47/1 (по ½ полосы) и у здания № 52 (¼ полосы).
С 20 по 30 сентября частичное перекрытие ожидает улицу Заки Валиди возле дома 32/2. С 22 сентября по 6 октября одну полосу закроют на Юбилейной улице у дома 2/1.
Минтранс Башкирии рекомендует водителям заранее планировать альтернативные маршруты движения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на указанных участках.