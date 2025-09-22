Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

Беспилотники ликвидированы в Таганроге, а также в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную воздушную атаку Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ в Таганроге, а также в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Слюсарь подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. В Миллеровском районе зафиксировано возгорание сухой травы.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе. Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен», — написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны также отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в нескольких районах Ростовской области.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в республике Крым с помощью беспилотников с фугасными боезарядами. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что погибли три человека, ещё 16 человек получили ранения.

