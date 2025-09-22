Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

Российские военные отразили массированную воздушную атаку Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ в Таганроге, а также в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
Слюсарь подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. В Миллеровском районе зафиксировано возгорание сухой травы.
«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе. Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен», — написал он в Telegram.
Напомним, в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны также отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в нескольких районах Ростовской области.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в республике Крым с помощью беспилотников с фугасными боезарядами. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что погибли три человека, ещё 16 человек получили ранения.