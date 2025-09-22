Северная Корея заявила о разработке «секретного оружия»: важный шаг на пути становления морской державы

Далее лидер КНДР заявил, что власти страны готовы к диалогу с Вашингтоном, если США сменят риторику в отношении Северной Кореи и прекратят говорить о денуклеаризации региона. Ким Чен Ын заявил, что все разработки Минобороны КНДР направлены на укрепление обороны страны и защиту своего суверенитета.