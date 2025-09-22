Северная Корея заявила о разработке «секретного оружия»: важный шаг на пути становления морской державы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна разработала «секретное оружие». По его словам, это приблизило КНДР еще на один шаг на пути к становлению морской державы. Слова северокорейского лидера публикует Центральный телеканал КНДР.
«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — резюмировал Ким Чен Ын во время своего выступления.
Далее лидер КНДР заявил, что власти страны готовы к диалогу с Вашингтоном, если США сменят риторику в отношении Северной Кореи и прекратят говорить о денуклеаризации региона. Ким Чен Ын заявил, что все разработки Минобороны КНДР направлены на укрепление обороны страны и защиту своего суверенитета.
