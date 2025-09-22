Ричмонд
Северная Корея заявила о разработке «секретного оружия»: важный шаг на пути становления морской державы

Ким Чен Ын: КНДР разработала секретное оружие для укрепления обороны.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна разработала «секретное оружие». По его словам, это приблизило КНДР еще на один шаг на пути к становлению морской державы. Слова северокорейского лидера публикует Центральный телеканал КНДР.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — резюмировал Ким Чен Ын во время своего выступления.

Далее лидер КНДР заявил, что власти страны готовы к диалогу с Вашингтоном, если США сменят риторику в отношении Северной Кореи и прекратят говорить о денуклеаризации региона. Ким Чен Ын заявил, что все разработки Минобороны КНДР направлены на укрепление обороны страны и защиту своего суверенитета.

Ранее KP.RU сообщил, что Северная Корея не желает вести диалог с Южной. Об этом рассказал Ким Чен Ын.

