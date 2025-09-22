На дорогах Башкирии стартовала операция «Должник»

Сотрудники Госавтоинспекции, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данным, уточнил Севастьянов. Если обнаруживается факт неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал.
«В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток», — добавил главный госавтоинспектор Башкирии.
За восемь месяцев 2025 года по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, сотрудниками ГАИ к административной ответственности привлечены более 5 тысяч нарушителей.
«Каждому автолюбителю советую предусмотрительно проверить свою водительскую историю. И если она небезупречна — поступить по закону, оплатив наложенные взыскания», — заключил Владимир Севастьянов.
Операция «Должник» продлится в Башкирии до 25 сентября.