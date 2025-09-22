В Воронеже горожане начали растаскивать новый электробус на память

— Результаты поездок в Шилово: пропал молоток, сломано сиденье, сорвана крышка, — сообщил водитель.
Напомним, что электробус вышел на улицы Воронежа в начале осени. 14 сентября его перевели на экспериментальный маршрут № 83, соединяющий микрорайон Шилово с вокзалом «Воронеж-1».
Ранее в областном правительстве сообщали, что маршрут № 83 будет действовать, пока на маршруты № 23 и № 24 не поступят новые автобусы большей вместимости. Ожидается, что это произойдет в начале будущего года.
Следует отметить, что электробус был предоставлен Воронежу для тестовой эксплуатации на три месяца. Ожидается прибытие электробусов и от других производителей. Власти проведут оценку преимуществ и недостатков данного вида транспорта и решат, целесообразна ли его закупка для городских перевозок.
Этот электробус оборудован кондиционером, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а двери открываются с помощью нажатия кнопки как изнутри, так и снаружи. Пассажиры отмечают тихую работу электробуса и плавный ход без резких движений. К тому же, в салоне поддерживается комфортная температура благодаря системе климат-контроля.