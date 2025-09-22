В Воронеже горожане начали растаскивать новый электробус на память

Следует отметить, что электробус был предоставлен Воронежу для тестовой эксплуатации на три месяца. Ожидается прибытие электробусов и от других производителей. Власти проведут оценку преимуществ и недостатков данного вида транспорта и решат, целесообразна ли его закупка для городских перевозок.