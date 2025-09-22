Грибники Новосибирска отметили, что вторая волна опят началась скромно

В лесных массивах Новосибирской области наблюдается вторая волна роста осенних опят, однако по сообщениям грибников, урожай пока остаётся скромным. Как свидетельствуют обсуждения в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2025», многие собиратели отмечают, что грибы пока немногочисленны и не достигли оптимальных размеров.
«Да, да волна пошла, но очень скудненькая», — делится наблюдением один из участников сообщества. Другой пользователь добавляет: «Да, опят много, но совсем маленькие». Несмотря на это, грибники сохраняют оптимизм и готовятся к более обильному сбору в ближайшие дни. Как советуют опытные любители тихой охоты: «Ордынский р-н, выходные можно съездить за грибами, уже подрастут. Опят мало, пипачки, есть уже червивые. Всем удачи, ножи точим».
Наиболее перспективными местами для сбора в текущем сезоне традиционно стали окрестности Спирино, Кудряшовский бор, леса Академгородка, территории вдоль Колыванского шоссе, а также Мошковский и Искитимский районы. Здесь в минувшие выходные дни грибникам удавалось находить семейки подрастающих опят, хотя и в меньшем количестве, чем ожидалось.
Специалисты напоминают, что для осенних опят характерен волнообразный рост, и вторая волна обычно набирает силу постепенно. Эти грибы предпочитают влажные тенистые места, часто произрастая на старых пнях лиственных деревьев. Помимо опят, в лесах региона продолжают встречаться лисички, маслята, рыжики и другие виды грибов. Эксперты призывают собирать только хорошо знакомые грибы и соблюдать осторожность.