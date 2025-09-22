В первом этапе конкурса «Народный участковый» в Пермском крае лидирует сотрудник Октябрьского отдела МВД

Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2025» стартовал 11 сентября. Первый региональный этап конкурса уже завершен.
Анкеты претендентов были размещены в открытом доступе, и жители Прикамья имели возможность за понравившегося полицейского на сайте краевого МВД.
На первом этапе определили десять участковых, набравших наибольшее количество голосов. Среди них лидирует Альгиз Сабирзянов, представитель отдела МВД России «Октябрьский». В первой пятерке также полицейские из Гайн, Кунгура, Нытвы и Чусового.