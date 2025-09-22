В первом этапе конкурса «Народный участковый» в Пермском крае лидирует сотрудник Октябрьского отдела МВД

На первом этапе определили десять участковых, набравших наибольшее количество голосов. Среди них лидирует Альгиз Сабирзянов, представитель отдела МВД России «Октябрьский». В первой пятерке также полицейские из Гайн, Кунгура, Нытвы и Чусового.