Ким Чен Ын заявил, что КНДР разработала секретное оружие

Властям КНДР удалось «заполучить секретное оружие» в рамках усилий по наращиванию военного потенциала. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
— Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала, — отметил он.
По словам Кима, государство активно разрабатывает новые эсминцы, становясь «морской державой». Также КНДР ежедневно укрепляет стратегические силы и развивается в области серийного вооружения.
— Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала, — цитирует политика Life.ru.
19 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) также сообщило, что лидер Северной Кореи лично руководил испытаниями новых беспилотных вооружений, включая стратегические и тактические разведывательные дроны, а также многоцелевые беспилотники.
Кроме того, 3 сентября Китай продемонстрировал на военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C на жидком топливе — радиус ее поражения охватывает всю планету.