На Челябинскую область надвигается короткое потепление до +27 градусов

В Челябинске в понедельник тоже будет облачно с прояснениями, но обещанный на этот день дождь прошёл с утра. Уличные термометры покажут +16…+18. По данным «Яндекс. Погоды», во вторник потеплеет уже до +25, а в среду — до +27 градусов. А потом в город вернутся дожди, и снова похолодает.