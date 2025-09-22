Ричмонд
На Челябинскую область надвигается короткое потепление до +27 градусов

Удивительная для конца сентября погода ожидается в Челябинской области: вот-вот потеплеет аж до +27 градусов. Когда ждать кусочка лета, надолго ли и другие подробности о погоде на понедельник, 22 сентября, и ближайшие дни выяснили у синоптиков.

Источник: Pchela.News

По данным местного Гидрометцентра, в первый рабочий день недели в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, потеплеет до +14…+19. Ветер западной четверти несильный, но вполне ощутимый, с порывами до 15 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник тоже будет облачно с прояснениями, но обещанный на этот день дождь прошёл с утра. Уличные термометры покажут +16…+18. По данным «Яндекс. Погоды», во вторник потеплеет уже до +25, а в среду — до +27 градусов. А потом в город вернутся дожди, и снова похолодает.