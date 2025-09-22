Глава РФПИ заявил о крахе «ложных нарративов Байдена» на фоне прощания с Кирком

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что гибель американского консервативного активиста Чарли Кирка стала «переломным моментом» в распознавании «ложных нарративов» администрации Джо Байдена. Об этом он написал в понедельник, 22 сентября, на своей странице в социальной сети X.
Дмитриев заявил, что «партнерство левых с фейковыми новостями рухнет», а люди стремятся к «правде, миру и безопасности». Заявление было сделано на фоне прощания с Кирком на стадионе в Аризоне, которое посетили десятки тысяч человек.
— Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет. Все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи, — написал Дмитриев.
21 сентября в штате Аризона, США, началось прощание с убитым политическим активистом и консерватором Чарли Кирком.
10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.