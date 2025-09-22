Жена Хорошавина ежемесячно перечисляет по 5 тысяч рублей для погашения штрафа

Напомним, что Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. В апреле 2020 года в суд было передано второе уголовное дело, также связанное с получением взяток. В результате рассмотрения этих дел, спустя два года, Хорошавину был вынесен окончательный приговор: 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.