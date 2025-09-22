Почти 50 тысяч пожилых омичей получают повышенную пенсию

Также в ведомстве отметили тех 80-летних омичей, кому эта выплата не положена. Не увеличивается фиксированная выплата в 80 лет у омичей, имеющих инвалидность 1 группы, а также у тех граждан, которые получают социальную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца.