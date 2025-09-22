Ричмонд
Почти 50 тысяч пожилых омичей получают повышенную пенсию

Главная заслуга перед государством этих людей в том, что они пережили свой 80-летний день рождения.

Источник: Комсомольская правда

По информации отделения СФР России по Омской области, в регионе насчитывается 49 581 пенсионер, достигший 80-летнего возраста. Они получают удвоенную сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«Омские пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2025 году составляет 8 907,70 рублей. Жителям региона старше 80-ти лет полагается удвоенная сумма — 17 815,40 рублей в месяц. В настоящее время повышенную выплату к пенсии получают 49 581 житель нашего региона старше 80 лет, 104 из них уже перешагнули вековой рубеж», — сообщила пресс-служба омского отделения Социального фонда России.

Также в ведомстве отметили тех 80-летних омичей, кому эта выплата не положена. Не увеличивается фиксированная выплата в 80 лет у омичей, имеющих инвалидность 1 группы, а также у тех граждан, которые получают социальную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца.